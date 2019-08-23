Екатеринбург, 23 августа 2019, 06:26 — REGNUM
В Свердловской области планируется закупить до конца 2019 года 66 новых школьных автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Как сообщили в ходе заседания правительственной комиссии, средства на закупку техники будут выделены из казны Свердловской области.
Отметим, что на данный момент в регионе на балансе среднеобразовательных учреждений находятся 473 школьных автобуса. Все они перед началом учебного года прошли технический осмотр и получили лицензии.