Томская область, , 05:51 — REGNUM

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» Томская область реализует пять региональных проектов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Они решают задачи подготовки специалистов в сфере информационной безопасности, переподготовки работников предприятий по компетенциям цифровой экономики, создания цифровой инфраструктуры, подключения к сети Интернет социальных объектов, предоставления услуг населению в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме — без личного посещения», — отметили в пресс-службе.

Заместитель губернатора области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал «Цифровую экономика» одним из ключевых проектов, реализуемых в регионе. По его словам, цифровые технологии помогают людям жить в удобном для них мире без очередей.

«Мы должны способствовать тому, чтобы как можно больше томских предприятий реализовали программы цифровой трансформации, а школы, техникумы и вузы готовили кадры по востребованным специальностям», — заявил он.

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