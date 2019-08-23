Пекин, , 05:35 — REGNUM

Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб на 82 базисных пункта до курса 7,0572 юаня за доллар США, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Ослабление китайской валюты стало уже безусловным трендом последних недель. Буквально 16 августа юань просел к доллару на 44 базисных пункта до отметки 7,0312 юаней за доллар США. С тех пор, буквально за неделю он уступил еще 260 базисных пункта.

Отметим, что все большее число экспертов сходятся во мнении, что ослабление юаня является ответной асимметричной мерой Китая на торговые войны, развязанные США и лично президентом страны Дональдом Трампом, который успел обвинить Китай в манипуляции курсами валют.

Китай это всячески отрицает на словах, а фактически продолжает еще сильнее ослаблять свою валюту, демонстрируя, что не собирается идти ни на какие уступки в ситуации шантажа по отношению к нему.

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