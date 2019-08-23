Анадырь, , 05:24 — REGNUM

На Чукотке до конца 2019 года отремонтируют 10 автомобильных дорог, общей протяженностью более 12 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

Читайте также: Приамурье получит 476 млн рублей на безопасные дороги

На Чукотке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключено контрактов на 100%, а фактически выполненных работ — 16,6%.

Выполнять работы мешают погодные условия проблемы с навигацией.

«В 2019 году дорожные работы запланированы на 10 объектах — 7 из них — в Анадыре, отремонтируют подъезды к двум причалам в посёлке Угольные Копи. Уже провели ремонт дороги Эгвекинот — Мыс Шмидта. Общая протяженность участков дорог — более 12 км. Стоимость работ — 38 млн рублей из бюджета Чукотки», — пояснили в правительстве округа.

Как сообщало ИА REGNUM, все регионы Дальнего Востока участвуют в нацпроекте безопасных дорог, проводят реконструкцию дорожного полотна. Н эти цели предусмотрено финансирование как из местного бюджета, так и федерального. Амурская область получит до конца года 476 млн рублей.