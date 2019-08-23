Новосибирск, , 04:57 — REGNUM

В Новосибирской области прогнозируется рост урожайности яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, а также увеличение экспортных поставок в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, рост по производству зерна в 2024 году должен составить на 20,3% больше, чем в 2018 году.

Тем временем, на совещании с руководителями сельскохозяйственных организаций заместитель губернатора Вячеслав Ярманов напомнил, что с учётом географической отдаленности области от портов, важно решить вопрос субсидирования перевозок.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, по производству зерновых и масличных культур регион является профицитным. По итогам 2018 года производство зерновых и зернобобовых культур составило 2,5 млн тонн в весе после доработки. Прогноз на 2021 год — 2,7 млн тонн, на 2024 год — 3 млн тонн. Прирост возможен за счёт увеличения урожайности яровой пшеницы, ячменя, кукурузы. В 2018 году производство масличных культур в регионе составило 156,9 тыс. тонн, в 2024 году объём прогнозируется на уровне 342,7 тыс. тонн (прирост в 2,2 раза).

В прошлом году, по данным областного правительства, с элеваторов региона железнодорожным транспортом было отправлено около 700 тыс. тонн зерна (это в два раза больше, чем годом ранее). На экспорт ушло 459 тыс. тонн зерновых культур (в 6,5 раз выше 2017 года).

За январь-август текущего года отгружено 545,8 тыс. тонн, из них на экспорт — 223,7 тыс. тонн.

Согласно региональному проекту, экспортные отгрузки злаков к 2024 году должны быть увеличены в 2,5 раза до 29,2 млн долларов США. Из Новосибирской области зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет и страны Таможенного союза — Белоруссию и Казахстан. Внутри РФ — морской порт г. Новороссийск, Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская и Московская области.

Согласно провизорному балансу зерна, в 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составит 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки (на уровне 2018 года), при средней урожайности — 17,7 ц/га. Это позволит полностью обеспечит внутреннюю потребность региона и сохранить темпы экспорта. Профицит зерна — более 800 тыс. тонн, в том числе вывоз на экспорт — порядка 470 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год оказался для Новосибирской области также урожайным на зерно. На конец октября 2017 года было намолочено более 3 миллионов тонн зерна. Однако, аграрии, несмотря на оптимизм властей, тогда начали бить тревогу — из-за высокого урожая цены на зерно упали. Были и другие вопросы, которые нужно было срочно решать: где хранить и как вывозить его из региона.

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