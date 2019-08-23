Новосибирск, , 04:19 — REGNUM

К монтажу основных конструкций новой станции метрополитена Новосибирска «Спортивная», которая должна появиться в городе к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023, приступят воктябре. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Определиться с генподрячиком в мэрии планируют с концу сентября. Выбирать его будут через конкурс.

По проекту, строительство рассчитано на 25 месяцев. Работы круглосуточные. Трудится на нём будут около 300 человек. На площадке предусмотрен видеоконтроль.

Протяжённость станции «Спортивная» — 134 метра. Здесь будут оборудованы три вестибюля с тремя эскалаторами на каждом и боковые площадки входных групп. Особенность в том, что двери платформы будут открываться одновременно с дверями поезда.

По словам директора МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александра Мысика, в настоящее время на объекте идёт подготовительный этап работ. Основной этап — строительно-монтажные работы — планируют закончить к середине 2021 года. После чего будет начат монтаж технологического оборудования.

Ввод новой станции новосибирского метро «Спортивная» запланирован на первый квартал 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа проектная документация станции метро «Спортивная» получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы.

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