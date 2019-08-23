Казань, , 03:57 — REGNUM

Находящийся с рабочим визитом в Казани председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым, который рассказал ему о состоянии дел в республике. Встреча состоялась накануне торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, проходящего в столице региона с 22 по 27 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Минниханов рассказывает Дмитрию Медведеву о состоянии дел Фото предоставлено пресс-службой главы республики

В начале встречи премьер-министр поздравил главу республики с тем, что именно Казань принимает международный чемпионат. Рустам Минниханов в ответ поблагодарил руководство страны за помощь, отметил, что стране нужны «люди труда», добавив, что победа в борьбе за проведение чемпионата была бы невозможна без федеральной поддержки.

Дмитрий Медведев в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Он также рассказал об общем состоянии дел в регионе, отметив, что в первом полугодии 2019 года валовый продукт составил 1,172 млрд рублей, объём отгруженной промышленный продукции — 1,4 трлн рублей, сельхозпроизводство — 93 млрд рублей. Особо акцентировал Минниханов внимание на том, что продолжительность жизни составляет 74,35 года, поблагодарив за нацпроекты.

Напомним, Татария участвует в 49 проектах, а в реализацию нацпроектов за три года планируется вложить 53 млрд рублей, из которых 34,8 млрд рублей — средства федерального бюджета.

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Глава Татарии отметил, что цифры большие и «те узкие места, которые в каждом регионе есть, они охватывают», добавив, что «по кассе 47% уже прошло» и сложностей он не видит, а «все поставленные задачи будут выполнены».

Говоря о крупных проектах, Рустам Минниханов сообщил, что уже фактически готовы 16 садиков, а в дорожные работы вложено более 32 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей по нацпроекту — это Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

Не обошлось и без упоминания проблем. Минниханов отметил, что «недостаточно пока идёт работа по профилактике» в сфере медицины.

Напомним, на церемонию закрытия, что пройдёт 27 августа, ожидается прибытие Владимира Путина. Всего чемпионат и регион в рамках него, по оценкам организаторов, может посетить от 70 до 250 тыс. человек. Из них почти 1,4 тыс. человек — участники, что будут соревноваться по 56 компетенциям. Конкурсанты представляют 63 страны, в том числе и Россию. Казань была выбрана местом проведения в 2015 году. Следующим соревнования примет французский Лион — в 2023 году. Глава министерства труда Франции также на сегодня находится в столице Татарии.