Вашингтон, , 02:08 — REGNUM

Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что компания уже уведомила своих поставщиков об увеличении объема производства авиалайнеров Boeing 737. Согласно планам корпорации, Boeing начнет выпускать по 52 самолета в месяц с февраля 2020 года с выходом на пиковую мощность в 57 самолетов в месяц к июню.

Отмечается, что в апреле 2019 года компании пришлось снизить количество выпускаемых самолетов с 52 до 42 из-за приостановки поставок авиалайнеров клиентам. После авиакатастроф с участием лайнеров 737 MAX авиакорпорация начала прилагать усилия для прохождения повторной сертификации самолетов этой модели к полетам.