Варшава, , 01:49 — REGNUM

Польша надеется снизить расходы на закупки природного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции.

Он заявил, что второй квартал 2019 года был сложным для компании из-за снижения цен на газ, что повлияло на доходы PGNIG от продажи голубого топлива. Вожняк добавил, что компании пришлось заплатить больше за поставки газа из РФ в 2019 году, нежели чем в 2018. По его словам, PCNIG ожидает снизить затраты на закупки газа за счет поставок СПГ из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Польша заключила контракт на поставку сжиженного природного газа из США. Выполнение контракта на поставку 29,5 млн тонн СПГ началось уже с 2019 года.

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