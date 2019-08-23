Ташкент, , 00:41 — REGNUM

Финансовые услуги в Узбекистане в 2016—2018 годах продемонстрировали устойчивый рост, за этот период финансовые организации оказали услуг на сумму 21,1 триллионов сумов (за тот период в среднем один доллар — 8500 сумов), сообщил ИА REGNUM представитель Центробанка Узбекистана.

Он сообщил, что на сегодня в финансовой сфере осуществляют деятельность 28 коммерческих банков и 896 их филиалов, 36 микрокредитных организаций, 53 ломбарда, 1134 мини-банка и другие.

«По итогам 2018 года общая сумма транзакций через межбанковскую платежную систему Центрального банка Узбекистана составила 845,6 триллионов сумов (рост в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом)», отметил собеседник агентства.

Он указал, что количество платежных терминалов выросло на 3,9% и наначало 2019 года составило 244,9 тысяч единиц, число банкоматов и инфокиосков — на 21,8% и составило 6 500 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа коммерческие банки Узбекистана запустили через обменные пункты продажи национальной валюты России и Казахстана. В частности, один российский рубль в «Капиталбанке» продается за 143 сума, а 1 казахстанский тенге за 24 сума 40 тийин. Курс доллара по состоянию на 22 августа составляет 9069 сумов.