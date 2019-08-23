23 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 00:36 — REGNUM

Все очевидней становится, что импортозамещение в России оказалось провальным. Думалось, что санкции, несмотря на их негативный характер, позволят встать стране на собственные производственные рельсы. Однако наблюдается явно противоположная тенденция — укрепление позиций на российском рынке транснациональных компаний и соответственно — снижение доли собственного производства.

Красно-рыжий цвет пальмового масла

Если верить данным, утвержденного Дмитрием Медведевым в июне этого года, национального доклада о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, то по итогам прошлого года Россия продолжила успешно решать вопросы с импортозамещением. Усомниться в этом позволяют данные Росстата. Валовой сбор зерна в стране по предварительным данным, составленным в январе этого года оказался в весе после доработки на 16,7% меньше уровня 2017-го года. Валовой сбор сахарной свеклы снизился — на 20,6%, что обусловлено снижением урожайности этой культуры на 15,2% и сокращением убранных площадей сахарной свеклы на 6,4%. Правда, увеличился сбор картофеля — на 3,3%, а овощей сохранился практически на уровне предыдущего года.

Между тем, запрети сегодня высевать импортные семена и вот тогда мы, и увидим «истинное лицо» импортозамещения. Из 10 млн. тонн семян, ежегодно высеваемых сельскохозяйственных растений в России — около 48% семена кукурузы иностранной селекции, в том числе 40% завезенных из-за рубежа; сахарной свеклы — и вовсе около 96,6% и лишь по яровым зерновым и зернобобовым культурам более 70% используемых в посевах семян — отечественной селекции. В овощной отрасли также до сих пор не преодолели зависимости от импортных семян.

Ну, а если верить собственным глазам, то можно увидеть, как полки магазинов для массовых потребителей по большей части заполнены продукцией с растительными жирами — преимущественно пальмовым маслом, которое в силу своей дешевизны позволяет удешевлять продукцию и заодно ее разнообразить — предлагать не сливочное масло в чистом виде, а спреды, не сыр, а сырный продукт и прочие аналоги продуктов. Таким образом, нас всех вводят в заблуждение, что вопрос с импортозамещением якобы решен — нам же вроде есть, что покушать, да и розничные цены вроде как держат под контролем.

Еще в 2016 — м году российские аграрии просили поддержать производство растительных масел для замены пальмового, утверждая, что для полноценного питания животных зерно в структуре кормов не должно превышать 30−35%, тогда как в России она достигает 70-ти процентов. При этом доля шрота масличных должна вырасти с 10% до 30% в животноводстве и с 2−5% до 15−18% в птицеводстве. Эти меры позволили бы развивать не только экспортные направления, но и животноводство, где у нас наблюдается снижение производства говядины, мяса птицы, соответственно молока и яиц. В конце концов, ведь речь идет о продовольственной безопасности, а также о здоровье россиян, среди которых увеличилась сердечно-сосудистая заболеваемость и по этой же причине наблюдается рост смертности. Эксперты связывают эти болезни с употреблением пальмового масла и требуют не просто снизить его импорт, а вовсе — запретить.

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместо запрета предложил просто повысить НДС на пальмовое масло. Ну да, если данный продукт перестать ввозить, тогда то самое «истинное лицо» импортозамещения, исказившееся в случае запрета на импорт семян, еще больше исказится, очевидно, явив перед нами, хорошо известную потомству Советского Союза, картину с пустыми полками в магазинах. После повышения НДС на пальмовое масло, соответственно вырастет и цена на продукты, за счет чего бюджет планирует получить дополнительных 5 миллиардов рублей. Интересно, что парламентарии рекомендовали полученные дополнительные доходы, хотя можно ли их назвать дополнительными при исключении доходов от снижения НДС на плодово-ягодную продукцию, необходимо направить на реализацию мер по повышению продуктивности в молочном скотоводстве. Правда что ли? Вас давно уже просят поддержать молочное скотоводство, а вы только что решили об этом подумать, да и под таким вот «благовидным» предлогом?

Тем временем импорт пальмового масла стремительно растет. Только по итогам первого квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на 36%. А в апреле этого года и вовсе увеличился аж на 61,1%. С чего вдруг такой резкий скачок импорта? Неужто знали о предстоящих нововведениях, предусматривающих рост НДС? Надо полагать, что расти объемы поставок будут и дальше, даже, несмотря на рост НДС — все равно он выльется боком народу, а не производителям, да и Правительство вряд ли готово признать свою несостоятельность и предоставить всем возможность увидеть, что продуктового импортозамещения не произошло.

Не забываем и про лобби данного вредного продукта. Да, да — именно вредного. Еще в 2005 году Всемирная Организация Здравоохранения рекомендовала воздерживаться от употребления продуктов с пальмовым маслом, о чем говорится в официальном документе ВОЗ «Avoiding Heart Attacks and Strokes. Don’t be a victim Protect yourself» (Предупреждение инфарктов и инсультов. Не становитесь жертвой — защитите себя). Если посмотреть, кто именно больше всех ввозит в страну пальмового масла, то мы увидим, что занимаются этим масложировые комбинаты. Те, что производят майонез, промышленные маргарины и жиры, спреды, мыло, йогурты и прочие ингредиенты для пищевой промышленности. Выделять конкретные предприятия, заинтересованных в продвижении пальмового масла на российский рынок не имеет смысла. Потому как, понятно, что самые главные крупные комбинаты находятся в юрисдикцию других стран, даже, несмотря на их российских владельцев. Кстати, Википедия нам вещает, что в 2007 году Вячеслав Володин декларировал доходы в сумме 3,16 млн рублей, в 2009 году — 359,9 млн рублей. Володину принадлежало 7,57% акций ООО «Ж. К.», контролирующего Саратовский, Московский и Новосибирский жиркомбинаты. Как сам рассказывал Володин газете Ведомости, акции и доли в предприятиях он продал в 2007 году, деньги за них по условиям договора поступили в 2009 году.

Между тем, пока идет засилье пальмового масла и не решаются вопросы по поддержке, прежде всего интересов отечественных компаний, в том числе с той же целью — достижения полного импортозамещения, российские производители растительного подсолнечного масла вынуждены продавать свои активы. В июле 2017-го года издание Ведомости сообщало о слиянии двух производителей — компании «Солнечные продукты», входящей в ГК «Букет» Владислава Бурова, являющегося до конца 2000-х годов партнером председателя Госдумы Вячеслава Володина, который был акционером «Солнечных продуктов» и компании «Юг Руси» ростовского бизнесмена Сергея Кислова. Контрольный пакет в объединенном бизнесе получали структуры «Солнечных продуктов», которой принадлежат аграрные предприятия, элеваторы, жировые комбинаты, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, а также находится под управлением — 157 000 га сельскохозяйственной земли в 11 районах Поволжья.

Таким образом, слияние, а по сути, вытеснение одного игрока другим позволяет укрупнить мощности и уничтожить конкурентов на этом рынке. Конкуренты, не в силах бороться в условиях нехватки сырья для переработки и просто «сдаются». Как сообщал ранее Масложировой союз, рентабельность переработки подсолнечника в 2016-м году сократилась из-за снижения экспортной пошлины. Вот так вот и работают все эти игры с НДС и пошлинами. А народ, как говорится, подождет — покушает вредные продукты, если выживет. В общем, денег нет, но вы держитесь!