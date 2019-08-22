Буэнос-Айрес, , 21:41 — REGNUM

Президент Аргентины Маурисио Макри сообщил, что в страну на следующей неделе прибудет команда Международного валютного фонда (МВФ), 22 августа передает агентство Reuters.

Аргентина находится в затяжном экономическом кризисе. По соглашению с правительством Аргентины МВФ предоставляет латиноамериканской стране кредит в размере $57 млрд.

Главным проводником реформ МВФ в Аргентине в обмен на кредиты является президент Макри. Проигрыш Макри на праймериз Альберто Фернандесу и Кристине Киршнер привел к обрушению национальной валюты.

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