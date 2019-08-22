Нью-Йорк, США, , 20:40 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, 22 августа передает агентство Reuters.

Уолл-стрит (cc) RMajouji

Фондовый рынок США начал торги в небольшом плюсе, затем все основные индексы опустились в «красную зону». Сейчас промышленный индекс Dow Jones вышел в плюс.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 82,00 пункта (0,31%), до 26 284,73 пункта, индекс S&P 500 показывает незначительный рост на 2,02 пункта (0,07%), до 2926,45 пункта, индекс Nasdaq упал на 16,57 пункта (0,21%), до 8003,64 пункта.

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