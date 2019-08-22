Сухум, , 20:31 — REGNUM

22 августа премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на совещании в кабинете министров обсудил с представителями Минкавказа РФ и Банка России вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Российской Федерацией, сообщает АпсныПресс.

В ходе совещания обсуждалась реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017−2019 годы. Также в ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению инвестиционной программы развития Абхазии на 2020−2022 годы.

Стороны обсудили дополнительные механизмы оказания финансовой помощи Абхазии Российской Федерацией. Было отмечены направления, в которых финансовая помощь может быть оказана дополнительно: борьба с сельскохозяйственными вредителями на территории Абхазии, модернизация систем водоснабжения и другие вопросы инфраструктуры.