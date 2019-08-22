Сеул, , 19:37 — REGNUM

Между Южной Кореей и Израилем заключено соглашение о свободной торговле, сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на совместное заявление министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэна и министра торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Документ, по мнению израильской стороны, имеет «историческое значение» и является первым подобным соглашением Израиля со страной из Восточной Азии. Он окажет позитивное влияние на снижение себестоимости сырья в Израиле и укрепит конкурентоспособность его экспорта.

Сообщается, что в Израиле с соглашением связывается взаимное освобождение товаров от таможенных пошлин. Согласно существующей статистике, объемы двусторонней торговли в последние годы растут. В 2018 году товарооборот, в частности, достиг 2,5 млрд долларов, увеличившись на 15%.

Подписанное соглашение для вступления в силу должно пройти процедуру ратификации обоими парламентами. Ожидается, что это произойдет в первой половине 2020 года.