п.г.т. Сусанино, , 19:33 — REGNUM

В конце августа в Сусанинском районе Костромской области будет завершено строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов — в деревнях Буяково и Григорово, сообщает газета «Сусанинская новь»

Раньше медицинскую помощь жителям Буяково и четырех ближайших населенных пунктов, где проживает около 300 человек, оказывал приезжающий 3 раза в неделю фельдшер. Прием проходил в приспособленном под амбулаторию двухквартирном деревянном доме. Теперь медуслуги жители деревни будут получать в новом просторном здании.

Жители Григорово ждали открытия новой амбулатории более 10 лет. Медпомощь им оказывал тот же фельдшер из Буяково. Альтернативой являлась поездка в районную ЦРБ за 10 км от деревни. Новый ФАП в Григорово станет 5 учреждением, построенным в муниципалитете по нацпроекту «Здравохранение».