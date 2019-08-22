Москва, , 19:29 — REGNUM

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» с 2020 года начнет реализацию нового проекта — конкурса для молодых специалистов научно‑технологической сферы.

На сайте Кремля был опубликован перечень поручений Президента России Владимира Путина по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина. В их числе — поручение о проведении всероссийского конкурса для молодых ученых, а также мероприятия для студентов вузов для содействия в их трудоустройстве.

«Продвижение молодых учёных и поддержка научных разработок в разных сферах — одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» уже проводит конкурс для управленцев «Лидеры России». Считаем не менее важной работу по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий, поэтому в 2020 году мы запустим новый конкурс для талантливых специалистов в этих сферах», — прокомментировал поручение Президента генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Что касается профориентационных мероприятий для молодежи, то, по его словам, у АНО «Россия — страна возможностей» уже есть большой опыт их организации.

«Они проводятся, в том числе, в рамках совместного с ОНФ проекта «Профстажировки 2.0». Вместе с Минобрнауки мы изучим успешные практики УрФУ и масштабируем их на другие регионы России. Уверен, что подобные мероприятия станут еще одним эффективным инструментом содействия в трудоустройстве для студентов», — заключил Алексей Комиссаров.