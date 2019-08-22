Ашхабад, , 19:28 — REGNUM

В Туркменском городе Туркменбаши и окрестных селах вот уже несколько дней отсутствует вода в водопроводе, пишет «Азатлык».

Из-за роста спроса на воду в бутылках, ее стоимость выросла почти в два раза. Если раньше пятилитровая бутылка с питьевой водой в магазинах стоила 8 манатов (151 рубль), то теперь ее цена поднялась до 15 манатов (284 рубля).

Городские власти причину нарушения работы водопровода населению не объясняют.

Жители города отмечают, что проблема с водоснабжением в Туркменбаши и пригородах существует чуть ли не с момента основания города — вода в водопроводе появляется только на 15 минут в сутки.

Читайте также: Туркмению включили в список стран с экстремально высоким дефицитом воды