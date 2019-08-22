Душанбе, , 19:20 — REGNUM

Официальный курс национальной валюты Таджикистана — сомони — повысился на два пункта. Так, сегодня, 22 августа Национальный банк страны (НБТ) установил стоимость сомони в размере 9, 68 за один доллар США.

Как отмечает таджикистанское информагентство «Авеста», это первый случай укрепления официального курса нацвалюты Таджикистана по отношению к доллару в 2019 году.

Причины в НБТ пока не прокомментировали.

Напомним, что 20 августа в Таджикистане резко подскочил официальный курс доллара — с 9,43 сомони до 9,7 сомони за один доллар. В регуляторе этот шаг объяснили необходимостью сокращения разницы между официальным и не официальным курсом валюты.

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