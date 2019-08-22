Москва, , 18:59 — REGNUM

Если в РФ будет введена четырёхдневная рабочая неделя, то бизнес сможет адаптироваться к новым правилам работы, а вот работникам бюджетной сферы будет гораздо тяжелее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM22 августа заявив первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. Ранее такую идею поддержала Федерация независимых профсоюзов РФ.

«Активное обсуждение идеи о внедрении четырехдневной рабочей недели в РФ говорит о том, что инициатива действительно интересует правительство и находит отклик у граждан. Однако это не говорит о скором переходе на три выходных, поскольку сегодня нововведение находится лишь в состоянии разработки и требует детального и качественного изучения», — заявил Сигал.

Так, по его словам, сегодня вызывает вопросы возможность перехода каждой профессии на такой режим работы. Например, в коммерческой сфере это может увеличить количество рабочих часов в день, но бизнес с большой долей вероятности сможет справиться с новыми правилами и перейти на четыре рабочих дня.

«Но говоря о бюджетных работниках — их переход на четырехдневную рабочую неделю выглядит несколько нереалистично. Особенный вопрос вызывает область медицины и образования. Сокращение рабочего времени государственных поликлиник может привести к снижению их эффективности. Уменьшение же рабочего времени для преподавателей школ может ударить по образовательным программам, рассчитанным именно на пять рабочих дней», — опасается Сигал.

Инициатива в целом неоднозначная и может как позитивно, так и негативно сказаться на экономическом развитии страны, считает эксперт.

«С одной стороны, производительность труда может упасть, с другой — большее количество времени для восстановления работников может позволить улучшить их эффективность. Сегодня звучат разные мнения, поэтому с точностью предсказать ход событий непросто», — отметил Сигал.