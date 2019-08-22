Владикавказ, , 19:15 — REGNUM

Гендиректор Новоангарского обогатительного комбината в Красноярском крае, уроженец Северной Осетии Владимир Гуриев намерен построить горнолыжный курорт на северном склоне горы Лысой под Владикавказом. Под реализацию проекта зарезервирована территория в 196 га, пишет РБК.

Представитель предпринимателя Олег Карсанов отметил, что проект будущего курорта уже существует, однако требует доработки. Зона катания составит 1,6 км. Инвестор планирует построить одну канатную дорогу, а также установить детские подъёмники.

«Специалисты по планированию должны оптимизировать работу, после этого можно будет говорить о создании проекта. Только после завершения проектных работ мы будем понимать, сколько может стоить строительство курорта», — рассказал Карсанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Гуриев также выступает инвестором строительства в пригороде Владикавказа «Алания парка», который по замыслу должен стать самым крупным парком аттракционов на Северном Кавказе. Открытие парка с ледовым катком, горнолыжными склонами и планетарием запланировано на 2022 год.