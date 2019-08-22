Лондон, 22 августа 2019, 18:20 — REGNUM
Мировые цены на нефть снова падают, нефть Brent уже опускалась ниже 60 за баррель, 22 августа передает агентство Reuters.
Чуть ранее в ходе торговой сессии нефть Brent опустилась до минимума $59,67 за баррель. В настоящий момент «мировой эталон» немного восстановился и оценивается в $60,04 за баррель (-0,43%).
Нефть WTI в настоящий момент подешевела на 0,54%, до $55,38 за баррель. Ранее в ходе торгов марка опускалась до $55,06 за баррель.
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