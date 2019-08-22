Ставрополь, , 19:09 — REGNUM

Порядка 1,8 млрд рублей потратят власти Ставрополья в течение шести лет на реализацию программы по повышению качества водоснабжения. Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

«Главная цель программы — обеспечение качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения жителей края <…> Для этого необходимо модернизировать — с использованием перспективных технологий — систему водоснабжения и водоподготовки в крае. В том числе — построить новые и реконструировать существующие сети», — заявил министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.

В постановлении прописаны мероприятия по развитию систем водоснабжения в крае на ближайшие шесть лет. В текущем 2019 году в Новоалександровском городском округе начнётся строительство межпоселкового водовода «Восточный» и реконструкция очистные сооружений.

Качественным водоснабжением обещают обеспечить и жителей села Калиновское Александровского района, где в этом году ведётся реконструкция водопроводных сетей. После строительства в 2019 году подводящего водовода централизованное водоснабжение появится в хуторе Хорошевском Предгорного района, жители которого на сегодняшний день пользуются привозной водой.

В Предгорном районе в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию два объекта. Запуск межпоселкового водопровода, согласно постановлению губернатора, решит проблему с водой в сёлах Привольное, Садовое, Этока, Юца, посёлке Песковском, хуторах Новая Пролетарка и Тамбукан, а также в южной части города Пятигорска. Магистральный водовод проложат к станице Ессентукской.

В 2023 году ожидается реконструкция очистных сооружений водопровода в Ставрополе, которые обеспечивают питьевой водой более 600 тысяч человек. Новые водопроводные сети, в соответствии с программой, будут построены в 2024 году в Георгиевском городском округе, в станице Лысогорской.

Для реализации программы будут привлечены средства из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Башкирии на обеспечение населения качественной питьевой водой в 2019 году потратят 523 млн рублей, то есть в три раза больше, чем годом ранее. На эти средства планируется построить 12 новых объектов в городах и сёлах региона.