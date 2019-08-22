Рязань, , 17:57 — REGNUM

На 1 августа 2019 года в Рязанской области число получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка составляет около трёх тысяч семей. В 2020 году подобными мерами соцподдержки смогут воспользоваться примерно пять тысяч родителей.

Ежемесячные выплаты гражданам с детьми до трёх лет в размере прожиточного минимума положительно скажутся на росте рождаемости и на благополучии семей с детьми, как в Рязанской области, так и по всей стране, считает губернатор Николай Любимов. Изменения позволят увеличить число семей, имеющих право на выплату, с 40% до 70%. Об этом глава региона рассказал на своей пресс-конференции 22 августа.

«В 2020 году рождаемость прогнозировать не берусь. Но если взять за основу рождаемость первых детей в 2019 на уровне 2018 года (4200 детей), то в 2020 г. могут воспользоваться этой ежемесячной выплатой примерно около 5 тыс. семей при рождении первого ребёнка», — сказал Николай Любимов.

С 1 января 2020 года право на выплату будут иметь семьи со среднедушевым доходом 20 928 руб.