Симферополь, , 17:54 — REGNUM

После возвращения Крыма в состав России количество автомобилей на полуострове выросло в три раза. Такие данные 22 августа привёл глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, это стало главной причиной увеличения автомобильных пробок.

Машины в Севастополе Марина Каширская © ИА REGNUM

«С 2014 года количество машин увеличилось в Республике Крым в три раза. Это только наших, не говоря о приезжих. Из одной беды в другую попали. Не было транспорта, всё было нормально и удовлетворяло спрос, стало много транспорта и все стали стоять в пробках», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. Предположительно, её станет московская компания «Центродорстрой».

Об этом: Путин одобрил идею единого подрядчика ремонта дорог в Крыму