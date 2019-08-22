Симферополь, 22 августа 2019, 17:54 — REGNUM
После возвращения Крыма в состав России количество автомобилей на полуострове выросло в три раза. Такие данные 22 августа привёл глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, это стало главной причиной увеличения автомобильных пробок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. Предположительно, её станет московская компания «Центродорстрой».
Об этом: Путин одобрил идею единого подрядчика ремонта дорог в Крыму