Архангельск, , 17:47 — REGNUM

Образовательным организациям Архангельской области требуются средства на выполнение первоочередных антитеррористических мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Только на эти цели муниципальным образовательным учреждениям необходимо более 675 млн рублей, из которых более 212 млн рублей — на установку ограждений, 154 млн рублей — на установку видеонаблюдения и 309 млн рублей — на установку систем контроля и управления доступом.

В связи с этим региональный минобр подготовил предложения по финансированию мероприятий госпрограммы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014−2021 годы)» на сумму более 450 млн рублей. Эти предложения будут рассмотрены при формировании областного бюджета.

Добавим, что на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций из местного и регионального бюджетов в 2019 году выделено более 333,4 млн рублей.