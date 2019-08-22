Москва, , 17:46 — REGNUM

Московское управление ФАС России рассмотрит дело в отношении компаний ООО «Глобальные цифровые решения» и ООО «Позитив БИО» по признакам нарушения закона «О рекламе». Об этом 22 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Причина дела кроется в рекламе, распространённой на известной радиостанции «Эхо Москвы», которая обещала слушателям весьма заманчивые условия приобретения геля «Клареол» по специальной цене в 1 рубль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться выгодным предложением потенциальным клиентам не удалось, поскольку в действительности минимальная цена препарата составляла 3 700 рублей.

В ФАС сочли, что распространённая радиостанцией информация содержала признаки нарушения законодательства. В случае, если реклама будет признана ненадлежащей, виновному лицу грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.