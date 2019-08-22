Москва, , 18:00 — REGNUM

Российские банки смогут оценить кредитоспособность потенциальных заёмщиков по информации от операторов фискальных данных. О соответствующем механизме выдачи кредитов сообщил Центральный банк (ЦБ) России.

В частности, станут доступны сведения о выручке предпринимателей, об их операциях по расчетному счету, данные контрагентов.

Центробанк РФ отметил, что новый механизм выдачи кредитов был протестирован на специальной цифровой площадке, где проходят апробацию новые технологии. При этом данная методика кредитования будет использоваться в отношении представителей малого и среднего бизнеса.

В ЦБ РФ считают, что новый сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно. Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации. При этом все используемые сведения можно будет получить только с согласия клиента, отмечено в сообщении. Благодаря этому решение по кредиту и его выдача станут занимать меньше времени.

В целом же новый сервис должен увеличить объём кредитования малого и среднего бизнеса и улучшению качества таких кредитных портфелей.

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