Рига, , 17:31 — REGNUM

Если банк функционирует на латвийской территории, это не значит, что для самоуправлений безопаснее хранить деньги на счету данного банка. Такое мнение высказал министр экономики Латвии Ральф Немиро в эфире передачи «Действующие лица», сообщает новостной портал delfi.lv

По оценке министра, ущерб от закрытия PNB Banka «будет довольно большим». При этом, подчеркивает Немиро, необходимо понимать, что решение о закрытии банка не связано с «грязными деньгами», причина кроется в недостаточности капитала.

Министр призвал не сеять панику, так как государственный гарантийный фонд предоставит денежные средства до 100 тыс. евро для всех физических и юридических лиц — клиентов банка. Как отмечает Немиро, единственные у кого будут проблемы в связи с сложившейся ситуацией — самоуправления, так как на них по закону гарантии не распространяются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka) приостановил свою деятельность по решению Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Даугавпилское самоуправление больше остальных пострадало от закрытия банка: бюджет города и муниципальных обществ может лишиться 1,34 млн евро. По словам мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, ситуация в самоуправлении серьёзная, а гарантийный фонд не сможет обеспечить выплату таких сумм.

Элксниньш уже направил обращение к министру финансов Янису Рейрсу, в котором просит найти выход из данной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: От закрытия в Латвии PNB Banka пострадают пенсионеры и самоуправления