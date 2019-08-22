Киев, , 17:28 — REGNUM

За первые 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом сегодня, 22 августа, сообщает украинский Национальный банк, передает корреспондент ИА REGNUM

Регулятор отмечает, что прибыль банков Украины в этом году в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд гривен).

Также Нацбанк назвал основные факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 19% до 46,3 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 16% до 24,7 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи — 10,6 млрд грн; и низкий объем отчислений банками в резервы — 6,3 млрд грн против 11,6 млрд грн грн в прошлом году.

ИА REGNUMнапоминает, что в 2018 году украинские банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем.

Как заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая в Верховной раде, банковская система Украины теперь не только устойчивая, прозрачная и докапитализированная, но и впервые за 5 лет — прибыльная.

Ранее стало известно, что самым прибыльным украинским банком по итогам первого полугодия 2019 г. является государственный «ПриватБанк» с 18,289 млрд грн чистой прибыли. Также в первой тройке по прибыльности — «Райффайзен Банк Аваль» с чистой прибылью 2,383 млрд грн и «УкрСиббанк» — 1,458 млрд грн. Самым убыточным в первом полугодии являлся «Укрсоцбанк» с чистым убытком 473,197 млн грн, на втором месте — «Сбербанк 297,749 млн грн.