Таллин, , 17:28 — REGNUM

В Эстонии чаще всего зарплата в конверте выплачивается работникам из сферы питания, туризма и гостиничного хозяйства. Чаще всего «черную зарплату» получают мужчины и молодые работники со стажем работы менее 2-х лет — почти каждый десятый, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Эстонский портал по трудоустройству Cvkeskus. ee провел опрос, в котором приняло участие около 5 тыс. эстонские работников. По результатам опроса выяснилось, что 4,7% респондентов подтвердили получение зарплаты в конверте в 2019 году, из них 3,1% полностью получали зарплату таким образом, а 1,6% — лишь частично.

Как отмечает менеджер по маркетину портала Хенри Аувяэрт, в основном с зарплатой в конверте сталкиваются эстонские мужчины — 7,5% опрошенных, среди работников женского пола выплата «черных зарплат» значительно меньше — лишь 2,9%.

На первом месте по популярности зарплат в конверте оказалась сфера питания — около 16% респондентов указали, что сталкиваются с таким способом выплаты зарплаты в данной отрасли. На втором и третьем местах — сфера туризма и гостиничного хозяйства (14,3%) и строительный сектор (8,4%).

Основные группы эстонского населения, которые сталкиваются с «черной зарплатой», являются молодёжь без опыта работы до 19 лет — 13,1% опрошенных, и молодые люди с опытом работы менее 2 лет — 9,4% опрошенных.

Результата опроса также свидетельствуют, что обладатели высшего образования сталкиваются с зарплатой в конверте реже (3,5%), чем работники, имеющие лишь основной образование (7,7%)