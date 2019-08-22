Евпатория, Крым, 22 августа 2019, 17:19 — REGNUM
На реконструкцию и строительство трамвайных сетей в Евпатории необходимо около 3,5 млрд рублей. Об этом 22 августа на заседании комитета Общественной палаты Крыма заявил глава комитета по вопросам жизнеобеспечения, энергетики, ЖКХ, транспорта, промышленности и связи Евпаторийского горсовета Борис Назаров.
По его словам, ещё планируется дополнительное развитие 13,5 километра трамвайной сети.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководства «Трамвайного управления им. И.А. Пятецкого» в Евпатории практически полностью изношены трамвайные пути.
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