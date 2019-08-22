Нью-Йорк, США, , 17:11 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 68,91 пункта (0,26%), до 26 271,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,51 пункта (0,22%), на 2930,94 пункта, индекс Nasdaq вырос на 18,58 пункта (0,23%), до 8038,79 пункта.

От ФРС США ожидают нового снижения базовой процентной ставки, для стимулирования американской экономики.

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