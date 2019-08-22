Иваново, , 17:11 — REGNUM

Почти на треть увеличен объем производства льняных тканей в Ивановской области в январе — июле 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные Ивановостата 22 августа. В целом объем производства ткани в регионе за семь месяцев 2019 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Льняные ткани

Всего с начала года в Ивановской области произведено 715,8 млн квадратных метров готовых тканей. Из этого объема 399,3 млн кв. м составили хлопчатобумажные ткани, 7,8 млн кв. м — льняные. Производство хлопчатобумажной продукции выросло на 7%, а по льняным тканям — сразу на 31,8%. Производство трикотажных полотен достигло 11,9 тыс. тонн, или 121% к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства в текстильной промышленности в правительстве региона объясняют увеличение объемов выпуска продукции на восьми крупных текстильных предприятиях региона.

Как сообщили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, по итогам семи месяцев 2019 года на долю Ивановской области приходится около 89% производства хлопчатобумажных тканей в России.