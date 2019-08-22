Волгоград, 22 августа 2019, 17:09 — REGNUM
Новый санитарный транспорт поступит в 33 центральные районные больницы Волгоградской области. Региональные власти закупят 92 спецмашины. До конца 2019 года в Среднеахтубинский район передадут четыре автомобиля — в районе проживает почти 61 тысяча человек, а летом к ним прибавляются дачники и туристы, уточнили 22 августа в пресс-службе администрации области.
Санитарный транспорт используют для оказания различной неотложной помощи пациентам. На машинах медики выезжают в удалённые населённые пункты в составе мобильных бригад, обслуживают вызовы на дому, патронируют маломобильных пациентов и оказывают паллиативную помощь.