Волгоград, , 17:09 — REGNUM

Новый санитарный транспорт поступит в 33 центральные районные больницы Волгоградской области. Региональные власти закупят 92 спецмашины. До конца 2019 года в Среднеахтубинский район передадут четыре автомобиля — в районе проживает почти 61 тысяча человек, а летом к ним прибавляются дачники и туристы, уточнили 22 августа в пресс-службе администрации области.

Санитарный транспорт используют для оказания различной неотложной помощи пациентам. На машинах медики выезжают в удалённые населённые пункты в составе мобильных бригад, обслуживают вызовы на дому, патронируют маломобильных пациентов и оказывают паллиативную помощь.

«Мы проводим плановую замену автопарка скорой медицинской помощи, а также начали работу по обеспечению автотранспортом большей проходимости центральных районных больниц. Исходя из большого запроса, обращения жителей, нами принято решение о приобретении 92 новых машин для 33-х ЦРБ», — сказал на личном приёме граждан в приёмной президента РФ губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.