Евпатория, Крым, 22 августа 2019, 17:07 — REGNUM
В Евпатории почти на 100% изношены трамвайные пути. Об этом 22 августа на заседании комитета Общественной палаты Крыма сообщил директор МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.
По его словам, в этой ситуации невозможно перейти к плановым и предупредительным ремонтам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о планах запуска железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополь до курортных городов.
Об этом: В Крыму хотят запустить железнодорожный экспресс, как в Москве