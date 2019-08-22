Евпатория, Крым, , 17:07 — REGNUM

В Евпатории почти на 100% изношены трамвайные пути. Об этом 22 августа на заседании комитета Общественной палаты Крыма сообщил директор МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» Михаил Клещенок.

«Первоочередные проблемы — это замена подвижного состава и реконструкция трамвайных путей. Износ трамвайных путей сейчас — почти 100%. Восемь километров — это железобетонные шпалы, а 12 — деревянные. Их срок службы не более 19 лет. Они все уже просто сгнили», — отметил директор МУПа.

По его словам, в этой ситуации невозможно перейти к плановым и предупредительным ремонтам.

«Сейчас водители трамвая, действительно как сто лет назад, вручную переключают стрелки», — добавил Клещенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о планах запуска железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополь до курортных городов.

Об этом: В Крыму хотят запустить железнодорожный экспресс, как в Москве