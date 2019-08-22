Воронеж, , 16:56 — REGNUM

Координацией мероприятий по созданию системы скоростного рельсового пассажирского транспорта в Воронеже займется специально созданная рабочая группа, её возглавит заместитель губернатора Виталий Шабалатов. Соответствующее постановление подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев, документ размещён на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Как следует из документа, группа является «совещательным и консультативным органом при правительстве Воронежской области». В числе задач рабочей группы — подготовка предложений по разработке документов стратегического планирования Воронежской области, городского округа город Воронеж, документов территориального планирования, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа, изучение, анализ, оценка хода работ по проектированию и строительству нового вида транспорта.

В состав группы вошли замруководителя департамента экономразвития Игорь Кумицкий (заместитель руководителя группы), мэр Воронежа Вадим Кстенин, вице-мэр Сергей Петрин, руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин, глава облдепартамента промышленности и транспорта Александр Десятириков, руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова, директор «Агентства инноваций и развития» (АИР) Алексей Антиликаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было заявлено, что осенью 2019 года планируется приступить к разработке технико-экономического обоснования проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже.

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