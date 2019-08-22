Мурманск, , 16:39 — REGNUM

Работники Мурманского морского пароходства с мая не получают зарплату. Об этом со ссылкой на источник в пароходстве сообщает СеверПост.

«За май ждём денег по решению комиссии по трудовым спорам. А за остальные месяцы прокуратура уже подала в суд от моего имени. Жить не на что. Полно кредитов. Не могу получить заработанные деньги и плачу проценты по кредитам. Кто мне это компенсирует — никто», — цитирует информагентство сотрудника ММП.

По его словам, руководство пароходства не объясняетработникам причины задержки зарплаты. Однако, как добавил источник, организация на грани банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманское морское пароходство испытывает проблемы не первый год. Российскими следственными органами в отношении руководства ММП возбуждалось уголовное дело за задержки заработной платы на сумму более 8,7 млн. рублей. В 2018 году несколько судов пароходства были арестованы в портах разных стран. В первом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».

В июне этого года Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявлениев Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство». А в июле с поста гендиректора ММП был уволен Алексей Глазунов.

Читайте также: Мурманское морское пароходство переходит на неполный рабочий день