Курган, , 16:21 — REGNUM

В Курганской области проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Петуховский литейно-механический завод». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что по состоянию на 8 августа 2019 года сумма задолженности предприятия по заработной плате за апрель-июнь, а также выплате выходных пособий перед 233 бывшими работниками завода, уволенными в июне, составляет более 17 миллионов рублей.

При этом Петуховский литейно-механический завод на данный момент простаивает и признан банкротом. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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