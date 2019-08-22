Москва, , 16:15 — REGNUM

Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 12 по 19 августа выросла на одну копейку и составила 44,60 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на 19 августа стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла в среднем 42,24 рубля, марки Аи-95 — 45,66 рубля, марки Аи-98 — 51,41 рубля.

Средняя стоимость литра дизельного топлива за неделю не изменилась и осталась на уровне 46,14 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в шести центрах субъектов Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Челябинске — на 1,1%. Снижение цен отмечено в Кызыле — на 1,5%, Иваново — на 0,2%, Ярославле — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за отчётный период в среднем не изменились.