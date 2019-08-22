София, , 16:07 — REGNUM

Заявки на участие в проекте строительства АЭС «Белене» в Болгарии подали 13 компаний, семь из которых готовы выступить в качестве стратегического инвестора. Об этом сообщила на пресс-конференции министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Стратегическими инвесторами строительства готовы выступить российская госкорпорация «Росатом» через свою дочернюю компанию «Атомэнергопром», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Корейская корпорация гидро‑ и атомной энергетики (KHNP), зарегистрированная в ФРГ компания «Бектрон Лиаз Техническо инженерство», консорциум «АЕЦ Белене» («Атоменергоремонт», ОЗК, «Гранд Енедржи», «Квант»), болгарско-чешский консорциум «Атомна електроцентрала Белене 2019» и болгарская компания «ИПК и УП» ЕООД.

Поставщиками систем иоборудования для будущей АЭС готовы выступить француско-германская компания Framatome и американская General Electric.

Кроме этого, стать миноритарными акционерами, либо заключить соглашения о выкупе определённых объёмов электроэнергии готовы Северная Македония и болгарские компании Grand Energy Distribution, «Атоменергоремонт» и «Юропиан трейд оф енерджи».

Теперь Болгария переходит к следующему этапу в процедуре выбора инвестора для АЭС «Белене». В течение90 дней комиссия при министерстве энергетики страны должна рассмотреть каждое из предложение и выбрать короткий список претендентов, с которыми болгарская сторона начнет вести переговоры. На принятие окончательного решения и объявление результатов отводится 12 месяцев.

Напомним, что по условиям тендера Болгарии готова строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов, без взятия на себя обязательств по выкупу электроэнергии от будущей станции и установлению каких-либо преференциальных цен на неё. Согласно оферте, стоимость реализации проекта должна составить не более 10 млрд евро, максимальный срок строительства станции — десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году в Болгарии уже объявлялся тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение заморозить проект.

В 2013 году в стране прошёл национальный референдум по судьбе АЭС «Белене». На вопрос «Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?» положительно ответили 61,5% проголосовавших. Решение референдума не было юридически обязательным, и Народное собрание Болгарии, рассмотрев вопрос о строительстве АЭС, 114 голосами депутатов против 40 приняло решение об отказе от реализации проекта.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

В течение последующих двух лет в Софии решали дальнейшую судьбу проекта. Летом 2018 года парламент Болгарии одобрил предложение правительства о возобновлении строительства АЭС, а в мае текущего года страна приступила к процедуре выбора стратегического инвестора.