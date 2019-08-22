Москва, , 15:56 — REGNUM

Нефть марки Brent 22 августа торгуется вблизи отметки в $60,20, хотя еще накануне котировки поднимались выше уровня в $61,40 за баррель. Основной причиной такого отката, стал неоднозначный отчет министерства энергетики США, в котором с одной стороны было отмечено первое за три недели сокращение запасов сырой нефти, а с другой рост запасов бензина и дистиллятов, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

«Дальнейшая динамика котировок, будет зависеть от симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует сегодня. Главное что интересует рынок, — это дальнейшие планы Федеральной резервной системы в отношении монетарной политики», — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что ФРС снизила процентную ставку в июле на 25 б.п. и участники торгов уверенны, что в сентябре все повторится. Однако, глава американского регулятора, пока не подтвердил дальнейшего смягчения и это нервирует рынки, сдерживая рост рисковых активов и нефтяных котировок.

«Вполне возможно, что уже сегодня, 22 августа, ФРС все-таки анонсирует дополнительные стимулирующие меры, и если это случится, то Brent не просто вырастет, но и попытается выбраться из нисходящего тренда, верхняя граница которого находится на отметках в $62−62,50 за баррель», — полагает Хоменко.

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