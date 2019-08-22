Бишкек, , 15:51 — REGNUM

Правительство Киргизии выделило 2 млрд сомов (1,9 млрд рублей) на реализацию приоритетных инвестиционных бизнес-проектов, инфраструктурных проектов и программ развития в регионах республики, пишет пресс-служба министерства экономики.

При этом 80% этих денег планируется направить на инвестиционные проекты и программы развития, а оставшиеся 20% — на инфраструктурные проекты.

Получить часть этих средств в кредит на срок до 10 лет под 6% годовых могут предприниматели и компании, министерства и госкомитеты, административные ведомства и полномочные представительства правительства в областях, а также местные госадминистрации и органы местного самоуправления.

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