Москва, , 15:50 — REGNUM

Рубль 22 августа пытается укрепляться. Это происходит благодаря подъему нефтяных цен и налоговому периоду, поддерживающему спрос на российскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Волатильность курса рубля, как и в целом валютных рынков, сейчас ограничены ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на финансовом симпозиуме в Джексон-Хоуле 23 августа. Рынки ждут его комментария относительно дальнейшей монетарной политики после того, как кривая доходности американских облигаций на прошлой неделе усилила инверсию», — пояснил эксперт.

В рамках коррекции валютная пара доллар/рубль вернулась к уровню 65,60 и тестирует его уже в качестве поддержки. Далее не исключено формирование новой волны роста в рамках краткосрочного восходящего июньского тренда.

«Цель роста пары доллар/рубль — 67,20, далее 70 — важный психологический уровень. Но это будет возможно лишь с поддержкой фундаментальных факторов. Таким драйвером может стать выступление Джерома Пауэлла», — полагает Капустянский.

Читайте также: Рубль «активно отправляет» доллар к отметке 65