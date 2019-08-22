Москва, , 15:49 — REGNUM

Общее настроение всего рынка сейчас негативное, считает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов. По его мнению, все ждут каких-то кризисных проявлений или событий, чуть ли не новой глобальной рецессии.

«Над рынком нависает несколько серьёзных тем, от разрешения которых зависит поведение инвесторов на рынке. Экономическая дуэль США с Китаем разворачивается разными сторонами, продолжение чревато обвалом рынка энергоресурсов, нарушением торговых балансов США/Азия/ЕС», — отметил Буянов.

«В случае с российским рынком звучит тема о новой волне санкций, Иран на повестке. Есть даже ощущение, что эти темы не случайно остаются в состоянии неустойчивого равновесия, мейджоры умело разыгрывают карту неопределённости», — добавил эксперт.

Но классическая ситуация, в ходе которой все вместе готовятся к худшему, по его словам, как правило, разрешается без негативных последствий, либо же результат, которого все опасаются, откладывается на неопределенное время.

Напомним, что ранее о страхе приближения рецессии сообщало испанское издание El Mundo. Инвесторы также пребывают в ожидании статистики, которая должна показать, оправданны ли риски рецессии.