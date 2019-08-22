Москва, 22 августа 2019, 15:49 — REGNUM
Общее настроение всего рынка сейчас негативное, считает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов. По его мнению, все ждут каких-то кризисных проявлений или событий, чуть ли не новой глобальной рецессии.
Но классическая ситуация, в ходе которой все вместе готовятся к худшему, по его словам, как правило, разрешается без негативных последствий, либо же результат, которого все опасаются, откладывается на неопределенное время.
Напомним, что ранее о страхе приближения рецессии сообщало испанское издание El Mundo. Инвесторы также пребывают в ожидании статистики, которая должна показать, оправданны ли риски рецессии.