Калуга, , 15:43 — REGNUM

Порядка 203 млн 688,3 тыс. рублей предусмотрено на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» в 2019 году, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

По данным аграрного министерства, в 2019 году 60 сельских семей уже получили свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство и приобретение жилья, завершено строительство пяти уличных газопроводов в Мосальском, Кировском и Ферзиковском районах общей протяженностью 8,5 км, активно ведутся работы по строительству универсальных спортивных площадок в Мосальском и Бабынинском районах. В 18 сельских поселениях, получивших в 2019 году гранты на реализацию общественно значимых проектов местных инициатив граждан, 15 объектов введены в эксплуатацию.

Также ведутся работы по строительству (реконструкции) семи автомобильных дорог до объектов сельскохозяйственного производства в Козельском, Мещовском, Сухиничском, Спас-Деменском и Ульяновском районах. Ряд крупных сельхозтоваропроизводителей региона планирует принять участи в реализации проектов комплексной жилищной застройки вблизи своих производств.

«Меры по развитию производственной и социальной сферы села существенно улучшили обеспеченность аграрной отрасли кадрами. Этот показатель в настоящее время составляет 92% по специалистам и 93% — по кадрам массовых профессий. Это, безусловно, очень положительный знак», — считает министр сельского хозяйства региона Леонид Громов.

По ведомственным проектам «Развитие жилищного строительства», «Содействие занятости сельского населения» и «Благоустройство сельских территорий» 1 июля 2019 года агарное ведомство Калужской области направило в Минсельхоз России бюджетную заявку на общий объем финансирования 553,9 млн рублей.