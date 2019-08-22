Екатеринбург, 22 августа 2019, 15:08 — REGNUM
В Екатеринбурге под эгидой Российского Совета торговых центров состоялась XI федеральная конференция «РСТЦ — Урал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
По мнению участников конференции в настоящее время приоритетной задачей в развитии торговой отрасли является оптимизация расходов.
В свою очередь замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов отметил, что уральская столица является лидером среди крупных городов России по количеству торговых площадей на душу населения. Этот показатель составляет полторы тысячи квадратных метров на одну тысячу горожан.
Отметим, что в Екатеринбурге работает 43 торговых центра и 53 торговых комплекса. А в России на данный момент по разным оценкам насчитывается от одной до полутора тысяч торговых центров, причём половина из них входит в РСТЦ.