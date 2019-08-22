Ереван, , 15:03 — REGNUM

Руководство компании «АФА» из ОАЭ планирует открыть в Армении производство тормозных колодок. Об этом 22 августа заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян на заседании правительства, сообщает издание News.am.

Отмечается, что эмиратская компания представила инвестиционную программу на 300 млн драмов ($630 тыс.) и планирует открыть 55 новых рабочих мест. Данная программа позволяет «АФА» получить льготы на таможенные пошлины при ввозе оборудования и сырья для производства. Ранее компания «АФА» производила колодки в Турции.

Отметим, в Армении действовал Ереванский автомобильный завод (ЕрАЗ), выпускающий развозные автофургоны. Предприятие, запущенное в эксплуатацию в 1964 году, было приватизировано в 1995 году и признано банкротом в 2002 году.