Москва, , 15:06 — REGNUM

Mail.ru Group вместе с инвесткомпанией Proxima Capital Group покупают контрольную долю каршеринга YouDrive. Об этом 22 августа сообщается на официальном сайте интернет-холдинга.

Стоит отметить, что приобретённый актив будет отображён в финансовой документации как выставленный на продажу — актив не будет консолидирован в отчетности Mail.ru Group.

«В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что на август 2019 года участникам проекта доступно более 2500 машин, число которых стороны хотят увеличить до 10 000 в течение года.

«Сделка также комплементарна целям совместной платформы со Сбербанком — каршеринг расширит предложение в сфере транспорта и поможет удовлетворить большинство потребностей пользователей в мобильности», — сообщил гендиректор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

Напомним, в Москве с помощью системы краткосрочной аренды автомобилей в 2018—2019 годах совершено более 51 млн поездок. Ежедневно арендой автомобилей пользуются свыше 140 тыс. человек.

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