Волгоград, , 14:49 — REGNUM

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию Волгоградской области партии убойного крупного рогатого скота из Казахстана. Животных перевозили с нарушением сроков диагностических исследований при проведении карантинирования. Транспортное средство с «нелегалами» вернули на территорию Республики Казахстан, сообщили 22 августа в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Партию животных остановили 18 августа в автомобильном пункте пропуска «Вишневка» в Палассовском районе Волгоградской области.

Выяснилось, что 60 животных не прошли необходимые профилактические мероприятия, исключающие занос возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний животных и человека. Продолжительность карантина обычно составляет 30 дней, при условии выполнения всех предписаний. Специалисты Россельхознадзора в рамках действующего законодательства составили акты возврата и акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках.